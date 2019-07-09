Матч завершен
ТНС
Ллансантфрайд
2:2
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Ферроникели
Глоговац
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
9 июля 2019, 21:00 МСК
9.07.2019, 21:00 МСК
вторник
Составы