Матч завершен
Ферроникели
Глоговац
0:1
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
ТНС
Ллансантфрайд
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
16 июля 2019, 21:45 МСК
16.07.2019, 21:45 МСК
вторник
Составы