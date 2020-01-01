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Лента
Матч-центр
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Шериф
Тирасполь
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Сайт
Страна
Молдова
Стадион
Шериф
Тренер
Роберто Бордин
Р. Бордин
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
90
Вячеслав Посмак
В. Посмак
Защ
29
0
0
0
0
0
77
Юрий Кендыш
Ю. Кендыш
Пол
29
4
1
0
1
0
18
Георгий Антон
Г. Антон
Пол
27
3
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
3
игроков
3
Всего
игроков
0
вратаря
1
защитник
2
полузащитников
0
нападающийов