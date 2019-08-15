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Лента
Матч-центр
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Тете Тете
№11
Полузащитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Испания
Дата рождения
26 мая 1985 (35) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:30
Гент
3 : 0
АЕК
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Гент
3
АЕК
0
минуты: 1' - 90'
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
18:30
АЕК
1 : 1
Гент
33'
33'
33'
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
18:30
минуты: 1' - 90'
АЕК
1
Гент
1
минуты: 1' - 90'
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
19:30
Левски
0 : 4
АЕК
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
19:30
был в запасе
Левски
0
АЕК
4
был в запасе
25.07.2019
25 июля 2019
чт
18:30
АЕК
3 : 0
Левски
25.07.2019
25 июля 2019
чт
18:30
был в запасе
АЕК
3
Левски
0
был в запасе
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
Петрокуб
0 : 1
АЕК
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Петрокуб
0
АЕК
1
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
18:30
АЕК
1 : 0
Петрокуб
11.07.2019
11 июля 2019
чт
18:30
был в запасе
АЕК
1
Петрокуб
0
был в запасе