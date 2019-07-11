Матч завершен
АЕК
Ларнака
Хевел 4
1:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Петрокуб
Сэрата-Галбенэ
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 18:30 МСК
11.07.2019, 18:30 МСК
четверг
Составы
АЕК
мин
4
Труйолс
Хоан Труйолс
90
25
Тоньо
Тоньо
90
18
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
10
Тричковски
Иван Тричковски
90
5
Мойсов
Даниэл Мойсов
90
99
Янну
Апостолос Янну
90
22
Састре
Луис Састре
90
13
Хевел
Эктор Хевел
4'
4'
90
23
Толемесс
Флориан Толемесс
90
19
Янну
Томас Янну
90
Запасные
1
Христодулу
Андреас Христодулу
41
Касес
Начо Касес
8
Баррера
Акоран Баррера
11
Тете
Тете Тете
31
Константину
Константинос Константину
Петрокуб
мин
7
Дедов
Александр Дедов
90
17
Кожокарь
Андрей Кожокарь
90
21
Потырнике
Максим Потырнике
90
90
Жардан
Ион Жардан
90