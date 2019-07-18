Матч завершен
Петрокуб
Сэрата-Галбенэ
0:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
АЕК
Ларнака
Гбаяра 90
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 20:00 МСК
18.07.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Петрокуб
мин
17
Кожокарь
Андрей Кожокарь
90
21
Потырнике
Максим Потырнике
90
90
Жардан
Ион Жардан
90
9
Амброш
Владимир Амброш
90
АЕК
мин
4
Труйолс
Хоан Труйолс
90
25
Тоньо
Тоньо
90
18
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
10
Тричковски
Иван Тричковски
90
5
Мойсов
Даниэл Мойсов
90
41
Касес
Начо Касес
90
8
Баррера
Акоран Баррера
90
99
Янну
Апостолос Янну
90
22
Састре
Луис Састре
90
13
Хевел
Эктор Хевел
90
11
Тете
Тете Тете
90
Запасные
1
Христодулу
Андреас Христодулу
3
Антониадес
Мариос Антониадес
12
Гбаяра
Жан Гбаяра
90'
23
Толемесс
Флориан Толемесс