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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Гент
Гент
Депуатр 65
3:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
АЕК
Ларнака
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
15 авг. 2019, 21:30 МСК
15.08.2019, 21:30 МСК
четверг
Составы
Гент
мин
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
32
Пластун
Игорь Пластун
90
8
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
90
21
Асаре
Нана Асаре
90
1
Камински
Томас Камински
90
19
Деягер
Брехт Деягер
90
29
Депуатр
Лоран Депуатр
65'
65'
90
5
Нгаду-Нгаджуй
Майкл Нгаду-Нгаджуй
90
7
Яремчук
Роман Яремчук
90
Запасные
26
Коосеманс
Колин Коосеманс
76
Дерийк
Тимоти Дерийк
15
Мохаммади
Милад Мохаммади
33
Верстраэт
Луи Верстраэт
13
Квилитая
Георгий Квилитая
31
Кубо
Юя Кубо
АЕК
мин
4
Труйолс
Хоан Труйолс
90
25
Тоньо
Тоньо
90
18
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
10
Тричковски
Иван Тричковски
90
5
Мойсов
Даниэл Мойсов
90
41
Касес
Начо Касес
90
8
Баррера
Акоран Баррера
90
99
Янну
Апостолос Янну
90
22
Састре
Луис Састре
90
13
Хевел
Эктор Хевел
90
11
Тете
Тете Тете
90
Запасные
1
Христодулу
Андреас Христодулу
3
Антониадес
Мариос Антониадес
12
Гбаяра
Жан Гбаяра
23
Толемесс
Флориан Толемесс