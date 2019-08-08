Матч завершен
АЕК
Ларнака
Тричковски 88
1:1
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Гент
Гент
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2019, 18:30 МСК
8.08.2019, 18:30 МСК
четверг
Составы
АЕК
мин
4
Труйолс
Хоан Труйолс
90
25
Тоньо
Тоньо
90
18
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
10
Тричковски
Иван Тричковски
88'
88'
90
5
Мойсов
Даниэл Мойсов
90
41
Касес
Начо Касес
90
8
Баррера
Акоран Баррера
90
99
Янну
Апостолос Янну
90
22
Састре
Луис Састре
90
13
Хевел
Эктор Хевел
90
11
Тете
Тете Тете
90
Запасные
1
Христодулу
Андреас Христодулу
3
Антониадес
Мариос Антониадес
12
Гбаяра
Жан Гбаяра
23
Толемесс
Флориан Толемесс
Гент
мин
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
32
Пластун
Игорь Пластун
90
8
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
90
21
Асаре
Нана Асаре
90
1
Камински
Томас Камински
90
31
Кубо
Юя Кубо
90
19
Деягер
Брехт Деягер
90
5
Нгаду-Нгаджуй
Майкл Нгаду-Нгаджуй
90
7
Яремчук
Роман Яремчук
90
Запасные
26
Коосеманс
Колин Коосеманс
76
Дерийк
Тимоти Дерийк
15
Мохаммади
Милад Мохаммади
9
Безус
Роман Безус
33
Верстраэт
Луи Верстраэт
29
Депуатр
Лоран Депуатр