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Матч-центр
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Джейк Анвик
№42
Вратарь
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Команда
Порт Вейл
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
15:45
Халл Сити
0 : 3
Ньюкасл Юнайтед
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
15:45
был в запасе
Халл Сити
0
Ньюкасл Юнайтед
3
был в запасе
1.01.2015
1 янв. 2015
чт
18:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 3
Бернли
1.01.2015
1 янв. 2015
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
3
Бернли
3
минуты: 1' - 90'
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
19:15
Ньюкасл Юнайтед
3 : 2
Эвертон
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
19:15
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
3
Эвертон
2
минуты: 1' - 90'
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Манчестер Юнайтед
3
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
16:30
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Сандерленд
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
0
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90'
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
20:30
Арсенал
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
4
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'
6.12.2014
6 дек. 2014
сб
15:45
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Челси
6.12.2014
6 дек. 2014
сб
15:45
минуты: 46' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
2
Челси
1
минуты: 46' - 90'
2.12.2014
2 дек. 2014
вт
22:45
Бернли
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
2.12.2014
2 дек. 2014
вт
22:45
был в запасе
Бернли
1
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
был в запасе
Вест Хэм
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе