Тоньо (Антонио Рамирес Мартинес)
№25
Вратарь
Подписаться
Команда
АЕК
Гражданство
Испания
Дата рождения
23 нояб. 1986 (33) года
Рост
189
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:30
Гент
3 : 0
АЕК
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Гент
3
АЕК
0
минуты: 1' - 90'
8.08.2019 8 авг. 2019 чт 18:30
АЕК
1 : 1
Гент
8.08.2019 8 авг. 2019 чт 18:30
минуты: 1' - 90'
АЕК
1
Гент
1
минуты: 1' - 90'
1.08.2019 1 авг. 2019 чт 19:30
Левски
0 : 4
АЕК
1.08.2019 1 авг. 2019 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Левски
0
АЕК
4
минуты: 1' - 90'
25.07.2019 25 июля 2019 чт 18:30
АЕК
3 : 0
Левски
25.07.2019 25 июля 2019 чт 18:30
минуты: 1' - 90'
АЕК
3
Левски
0
минуты: 1' - 90'
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:00
Петрокуб
0 : 1
АЕК
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Петрокуб
0
АЕК
1
минуты: 1' - 90'
11.07.2019 11 июля 2019 чт 18:30
АЕК
1 : 0
Петрокуб
11.07.2019 11 июля 2019 чт 18:30
минуты: 1' - 90'
АЕК
1
Петрокуб
0
минуты: 1' - 90'