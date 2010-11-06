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Лев Королев
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
Ротор
0 : 1
Химки
20'
20'
20'
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 46'
Ротор
0
Химки
1
минуты: 1' - 46'
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
18:30
Волгарь
2 : 2
Химки
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
18:30
был в запасе
Волгарь
2
Химки
2
был в запасе
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
15:00
Химки
0 : 3
Мордовия
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
15:00
минуты: 1' - 67'
Химки
0
Мордовия
3
минуты: 1' - 67'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
Краснодар
1 : 1
Химки
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 77'
Краснодар
1
Химки
1
минуты: 1' - 77'
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
18:00
Химки
2 : 2
Динамо
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
18:00
минуты: 90' - 90'
Химки
2
Динамо
2
минуты: 90' - 90'
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
18:00
Химки
1 : 1
Шинник
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
18:00
был в запасе
Химки
1
Шинник
1
был в запасе
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
15:00
Сочи
0 : 2
Химки
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
15:00
был в запасе
Сочи
0
Химки
2
был в запасе
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
18:30
Балтика
3 : 1
Химки
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
18:30
был в запасе
Балтика
3
Химки
1
был в запасе
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
18:00
Химки
1 : 1
Иртыш
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
18:00
минуты: 89' - 90'
Химки
1
Иртыш
1
минуты: 89' - 90'
3.09.2010
3 сент. 2010
пт
17:00
Волга
2 : 0
Химки
3.09.2010
3 сент. 2010
пт
17:00
минуты: 1' - 66'
Волга
2
Химки
0
минуты: 1' - 66'
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
17:00
КАМАЗ
1 : 1
Химки
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
17:00
был в запасе
КАМАЗ
1
Химки
1
был в запасе
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
19:30
Кубань
1 : 0
Химки
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
19:30
минуты: 64' - 90'
Кубань
1
Химки
0
минуты: 64' - 90'
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
18:30
Химки
1 : 1
Луч
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
18:30
минуты: 65' - 90'
Химки
1
Луч
1
минуты: 65' - 90'
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
18:30
Химки
0 : 0
СКА-Хабаровск
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
18:30
минуты: 1' - 90'
Химки
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'