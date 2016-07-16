ФК Сочи-2013

Сочи
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Страна
Россия
Стадион
Центральный
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Состав
Результаты
Результаты
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
ФК Сочи-2013
0 : 1
Чайка
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
1/256 финала
ФК Сочи-2013
0
Чайка
1
Россия. Кубок , 1/256 финала
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