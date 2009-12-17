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Матч-центр
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Джордже Ракич
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
италия. серия а
Сезон:
2009/2010
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
23:05
Вильярреал
0 : 1
Зальцбург
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
23:05
минуты: 63' - 90'
Вильярреал
0
Зальцбург
1
минуты: 63' - 90'
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
Зальцбург
1 : 0
Левски
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
минуты: 75' - 90'
Зальцбург
1
Левски
0
минуты: 75' - 90'