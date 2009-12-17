Джордже Ракич
№7
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 23:05
Вильярреал
0 : 1
Зальцбург
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 23:05
минуты: 63' - 90'
Вильярреал
0
Зальцбург
1
минуты: 63' - 90'
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
Зальцбург
1 : 0
Левски
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
минуты: 75' - 90'
Зальцбург
1
Левски
0
минуты: 75' - 90'