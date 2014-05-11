Андреа Мантовани
№17
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.05.2014 11 мая 2014 вс 16:00
Болонья
1 : 2
Катания
11.05.2014 11 мая 2014 вс 16:00
был в запасе
Болонья
1
Катания
2
был в запасе
4.05.2014 4 мая 2014 вс 16:00
Дженоа
0 : 0
Болонья
4.05.2014 4 мая 2014 вс 16:00
был в запасе
Дженоа
0
Болонья
0
был в запасе
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 19:00
Болонья
0 : 3
Фиорентина
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 19:00
был в запасе
Болонья
0
Фиорентина
3
был в запасе
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 19:30
Ювентус
1 : 0
Болонья
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 19:30
был в запасе
Ювентус
1
Болонья
0
был в запасе
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 13:30
Болонья
1 : 1
Парма
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 13:30
минуты: 73' - 90'
Болонья
1
Парма
1
минуты: 73' - 90'
5.04.2014 5 апр. 2014 сб 21:45
Интер
2 : 2
Болонья
39'
39'
39'
5.04.2014 5 апр. 2014 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Интер
2
Болонья
2
минуты: 1' - 90'
29.03.2014 29 марта 2014 сб 20:00
Болонья
0 : 2
Аталанта
29.03.2014 29 марта 2014 сб 20:00
был в запасе
Болонья
0
Аталанта
2
был в запасе
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
Кьево
3 : 0
Болонья
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
был в запасе
Кьево
3
Болонья
0
был в запасе
23.03.2014 23 марта 2014 вс 17:00
Болонья
1 : 0
Кальяри
23.03.2014 23 марта 2014 вс 17:00
был в запасе
Болонья
1
Кальяри
0
был в запасе
16.03.2014 16 марта 2014 вс 17:00
Ливорно
2 : 1
Болонья
16.03.2014 16 марта 2014 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Ливорно
2
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
9.03.2014 9 марта 2014 вс 17:00
Болонья
0 : 0
Сассуоло
9.03.2014 9 марта 2014 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90'
2.03.2014 2 марта 2014 вс 17:00
Верона
0 : 0
Болонья
59'
59'
59'
2.03.2014 2 марта 2014 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Верона
0
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 22:45
Болонья
0 : 1
Рома
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 22:45
минуты: 62' - 90'
Болонья
0
Рома
1
минуты: 62' - 90'
14.02.2014 14 февр. 2014 пт 22:45
Милан
1 : 0
Болонья
14.02.2014 14 февр. 2014 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
9.02.2014 9 февр. 2014 вс 14:30
Торино
1 : 2
Болонья
9.02.2014 9 февр. 2014 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Болонья
2
минуты: 1' - 90'
1.02.2014 1 февр. 2014 сб 20:00
Болонья
0 : 2
Удинезе
1.02.2014 1 февр. 2014 сб 20:00
был в запасе
Болонья
0
Удинезе
2
был в запасе
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 17:00
Сампдория
1 : 1
Болонья
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 17:00
минуты: 79' - 90'
Сампдория
1
Болонья
1
минуты: 79' - 90'
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 17:00
Болонья
2 : 2
Наполи
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 17:00
минуты: 73' - 90'
Болонья
2
Наполи
2
минуты: 73' - 90'
6.01.2014 6 янв. 2014 пн 17:00
Катания
2 : 0
Болонья
1'
1'
1'
6.01.2014 6 янв. 2014 пн 17:00
минуты: 1' - 67'
Катания
2
Болонья
0
минуты: 1' - 67'
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 14:30
Болонья
1 : 0
Дженоа
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
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