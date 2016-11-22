Паулу Машаду
№55
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.11.2016 22 нояб. 2016 вт 22:45
Динамо
0 : 1
Лион
22.11.2016 22 нояб. 2016 вт 22:45
минуты: 73' - 90'
Динамо
0
Лион
1
минуты: 73' - 90'
2.11.2016 2 нояб. 2016 ср 22:45
Севилья
4 : 0
Динамо
2.11.2016 2 нояб. 2016 ср 22:45
минуты: 1' - 60'
Севилья
4
Динамо
0
минуты: 1' - 60'
27.09.2016 27 сент. 2016 вт 21:45
Динамо
0 : 4
Ювентус
27.09.2016 27 сент. 2016 вт 21:45
минуты: 72' - 90'
Динамо
0
Ювентус
4
минуты: 72' - 90'
14.09.2016 14 сент. 2016 ср 21:45
Лион
3 : 0
Динамо
14.09.2016 14 сент. 2016 ср 21:45
минуты: 1' - 67'
Лион
3
Динамо
0
минуты: 1' - 67'