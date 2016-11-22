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Матч-центр
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Паулу Машаду
№55
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
франция. лига 1
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
22.11.2016
22 нояб. 2016
вт
22:45
Динамо
0 : 1
Лион
22.11.2016
22 нояб. 2016
вт
22:45
минуты: 73' - 90'
Динамо
0
Лион
1
минуты: 73' - 90'
2.11.2016
2 нояб. 2016
ср
22:45
Севилья
4 : 0
Динамо
2.11.2016
2 нояб. 2016
ср
22:45
минуты: 1' - 60'
Севилья
4
Динамо
0
минуты: 1' - 60'
27.09.2016
27 сент. 2016
вт
21:45
Динамо
0 : 4
Ювентус
27.09.2016
27 сент. 2016
вт
21:45
минуты: 72' - 90'
Динамо
0
Ювентус
4
минуты: 72' - 90'
14.09.2016
14 сент. 2016
ср
21:45
Лион
3 : 0
Динамо
14.09.2016
14 сент. 2016
ср
21:45
минуты: 1' - 67'
Лион
3
Динамо
0
минуты: 1' - 67'