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Александр Баде
№38
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
27.02.2009
27 февр. 2009
пт
22:30
Кельн
1 : 1
Арминия
27.02.2009
27 февр. 2009
пт
22:30
был в запасе
Кельн
1
Арминия
1
был в запасе
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
17:30
Ганновер-96
1 : 1
Арминия
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
17:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Арминия
1
был в запасе
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
17:30
Арминия
0 : 0
Боруссия
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
17:30
был в запасе
Арминия
0
Боруссия
0
был в запасе
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
17:30
Хоффенхайм
3 : 0
Арминия
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
3
Арминия
0
был в запасе
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
Арминия
2 : 1
Байер
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
был в запасе
Арминия
2
Байер
1
был в запасе