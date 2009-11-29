Михаил Рожков
№0
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 14:00
Ростов
1 : 1
Амкар
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Амкар
1
минуты: 1' - 90'
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 14:00
Томь
2 : 1
Ростов
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 16:15
Ростов
1 : 2
Сатурн
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 16:15
был в запасе
Ростов
1
Сатурн
2
был в запасе
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 14:00
Спартак
5 : 1
Ростов
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 14:00
был в запасе
Спартак
5
Ростов
1
был в запасе
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 19:00
Ростов
1 : 2
Рубин
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 19:00
был в запасе
Ростов
1
Рубин
2
был в запасе
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 17:30
Ростов
2 : 2
Солярис
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 17:30
был в запасе
Ростов
2
Солярис
2
был в запасе
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 13:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Ростов
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
13.09.2009 13 сент. 2009 вс 17:30
Зенит
2 : 0
Ростов
13.09.2009 13 сент. 2009 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Зенит
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 19:30
Ростов
1 : 0
ЦСКА
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 12:45
Крылья Советов
2 : 2
Ростов
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 12:45
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Ростов
2
минуты: 1' - 90'
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 20:00
Ростов
0 : 1
Динамо
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 20:00
был в запасе
Ростов
0
Динамо
1
был в запасе
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 19:45
Ростов
2 : 0
Химки
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 19:45
был в запасе
Ростов
2
Химки
0
был в запасе
02.08.2009 02 авг. 2009 вс 18:30
Локомотив
2 : 0
Ростов
02.08.2009 02 авг. 2009 вс 18:30
был в запасе
Локомотив
2
Ростов
0
был в запасе
25.07.2009 25 июля 2009 сб 20:00
Ростов
0 : 0
Томь
25.07.2009 25 июля 2009 сб 20:00
минуты: 46' - 90'
Ростов
0
Томь
0
минуты: 46' - 90'
18.07.2009 18 июля 2009 сб 19:30
Сатурн
4 : 0
Ростов
18.07.2009 18 июля 2009 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Сатурн
4
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
11.07.2009 11 июля 2009 сб 20:00
Ростов
0 : 1
Спартак
11.07.2009 11 июля 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90'
13.06.2009 13 июня 2009 сб 14:00
Рубин
0 : 2
Ростов
13.06.2009 13 июня 2009 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Ростов
2
минуты: 1' - 90'
24.05.2009 24 мая 2009 вс 13:00
Солярис
2 : 0
Ростов
86'
86'
86'
24.05.2009 24 мая 2009 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Солярис
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
16.05.2009 16 мая 2009 сб 15:30
Ростов
1 : 1
Спартак-Нальчик
16.05.2009 16 мая 2009 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90'
11.05.2009 11 мая 2009 пн 18:00
Кубань
0 : 0
Ростов
11.05.2009 11 мая 2009 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
0
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
Показать все игры