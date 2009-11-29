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Михаил Рожков
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
Ростов
1 : 1
Амкар
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Амкар
1
минуты: 1' - 90'
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
Томь
2 : 1
Ростов
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
16:15
Ростов
1 : 2
Сатурн
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
16:15
был в запасе
Ростов
1
Сатурн
2
был в запасе
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
Спартак
5 : 1
Ростов
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
был в запасе
Спартак
5
Ростов
1
был в запасе
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:00
Ростов
1 : 2
Рубин
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:00
был в запасе
Ростов
1
Рубин
2
был в запасе
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
17:30
Ростов
2 : 2
Солярис
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
17:30
был в запасе
Ростов
2
Солярис
2
был в запасе
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
13:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Ростов
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
17:30
Зенит
2 : 0
Ростов
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Зенит
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
19:30
Ростов
1 : 0
ЦСКА
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
12:45
Крылья Советов
2 : 2
Ростов
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
12:45
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Ростов
2
минуты: 1' - 90'
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
20:00
Ростов
0 : 1
Динамо
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
20:00
был в запасе
Ростов
0
Динамо
1
был в запасе
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
19:45
Ростов
2 : 0
Химки
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
19:45
был в запасе
Ростов
2
Химки
0
был в запасе
02.08.2009
02 авг. 2009
вс
18:30
Локомотив
2 : 0
Ростов
02.08.2009
02 авг. 2009
вс
18:30
был в запасе
Локомотив
2
Ростов
0
был в запасе
25.07.2009
25 июля 2009
сб
20:00
Ростов
0 : 0
Томь
25.07.2009
25 июля 2009
сб
20:00
минуты: 46' - 90'
Ростов
0
Томь
0
минуты: 46' - 90'
18.07.2009
18 июля 2009
сб
19:30
Сатурн
4 : 0
Ростов
18.07.2009
18 июля 2009
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Сатурн
4
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
11.07.2009
11 июля 2009
сб
20:00
Ростов
0 : 1
Спартак
11.07.2009
11 июля 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90'
13.06.2009
13 июня 2009
сб
14:00
Рубин
0 : 2
Ростов
13.06.2009
13 июня 2009
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Ростов
2
минуты: 1' - 90'
24.05.2009
24 мая 2009
вс
13:00
Солярис
2 : 0
Ростов
86'
86'
86'
24.05.2009
24 мая 2009
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Солярис
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
16.05.2009
16 мая 2009
сб
15:30
Ростов
1 : 1
Спартак-Нальчик
16.05.2009
16 мая 2009
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90'
11.05.2009
11 мая 2009
пн
18:00
Кубань
0 : 0
Ростов
11.05.2009
11 мая 2009
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
0
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
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