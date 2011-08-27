Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Адама Кулибали
№6
Защитник
Подписаться
Команда
Валансьен
Гражданство
Мали
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
20:00
Осер
4 : 1
Аяччо
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Осер
4
Аяччо
1
минуты: 1' - 90'
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
20:00
Бордо
1 : 1
Осер
80'
80'
80'
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Осер
1
минуты: 1' - 90'
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
18:00
Осер
2 : 2
Марсель
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Осер
2
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
22:00
Монпелье
3 : 1
Осер
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
3
Осер
1
минуты: 1' - 90'