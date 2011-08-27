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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Осер
Осер
Шафни 34
Траоре 75
Ле Таллек 90
Траоре 90
4:1
Матч завершен
Аяччо
Аяччо
Илан 83
Лига 1, 4 тур
Лига 1,
4 тур
Франция
27 авг. 2011, 20:00 МСК
27.08.2011, 20:00 МСК
суббота
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы
Осер
мин
0
Сорен
Оливье Сорен
90
0
Дудка
Дариуш Дудка
90
0
Берто
Жереми Берто
90
0
Кулибали
Адама Кулибали
90
0
Боли
Вилли Боли
90
0
Ндинга
Дельвин Ндинга
90
0
Сиссе
Эдуар Сиссе
90
0
Шафни
Камел Шафни
34'
34'
90
0
Траоре
Ален Траоре
75'
90'
75', 90'
90
0
Олиеч
Деннис Олиеч
86
0
Саар
Бен Саар
27
Запасные
0
Ле Таллек
Энтони Ле Таллек
90'
0
Конту
Рой Конту
Аяччо
мин
0
Очоа
Гильермо Очоа
90
0
Бегеоржи
Фабрис Бегеоржи
90
0
Липпини
Антони Липпини
90
0
Кавалли
Йоанн Кавалли
59
0
Пьерацци
Жан-Баптист Пьерацци
90
0
Сокрье
Ришар Сокрье
90
0
Пулар
Йоанн Пулар
90
0
Ласн
Поль Ласн
59
0
Н'Диайе
Лейти Н'Диайе
74
0
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
90
0
Андре
Бенжамин Андре
90
Запасные
0
Меджани
Карл Меджани
0
Тибери
Дамьен Тибери
0
Илан
Илан
83'