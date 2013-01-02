Кирон Дайер
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.01.2013 02 янв. 2013 ср 22:45
Челси
0 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
02.01.2013 02 янв. 2013 ср 22:45
минуты: 90' - 90'
Челси
0
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 90' - 90'
26.12.2012 26 дек. 2012 ср 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Вест Бромвич
26.12.2012 26 дек. 2012 ср 18:00
был в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
1
Вест Бромвич
2
был в запасе
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Манчестер Юнайтед
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90'
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 3
Саутгемптон
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 18:00
был в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
1
Саутгемптон
3
был в запасе
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 18:00
Тоттенхэм
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 18:00
минуты: 3' - 90'
Тоттенхэм
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 3' - 90'
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
Челси
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 17:00
был в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
0
Челси
0
был в запасе
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 19:30
Манчестер Сити
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 19:30
минуты: 71' - 90'
Манчестер Сити
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 71' - 90'
18.08.2012 18 авг. 2012 сб 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 5
Суонси
18.08.2012 18 авг. 2012 сб 17:00
был в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
0
Суонси
5
был в запасе