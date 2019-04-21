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Матч-центр
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Андреа Раджи
№24
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
24 июня 1984 (36) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
22:00
ПСЖ
3 : 1
Монако
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
22:00
был в запасе
ПСЖ
3
Монако
1
был в запасе
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
Монако
0 : 1
Кан
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
был в запасе
Монако
0
Кан
1
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
23:00
Лион
3 : 0
Монако
48'
48'
48'
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Лион
3
Монако
0
минуты: 1' - 90'
04.12.2018
04 дек. 2018
вт
21:00
Амьен
0 : 2
Монако
04.12.2018
04 дек. 2018
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
0
Монако
2
минуты: 1' - 90'
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
22:00
Монако
1 : 2
Монпелье
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Монпелье
2
минуты: 1' - 90'
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
18:00
Монако
1 : 2
Ренн
45'
45'
45'
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Ренн
2
минуты: 1' - 90'
28.09.2018
28 сент. 2018
пт
21:45
Сент-Этьен
2 : 0
Монако
28.09.2018
28 сент. 2018
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Монако
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
20:00
Монако
0 : 1
Анжер
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
20:00
был в запасе
Монако
0
Анжер
1
был в запасе
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
21:45
Монако
1 : 1
Ним
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Ним
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:00
Тулуза
1 : 1
Монако
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:00
был в запасе
Тулуза
1
Монако
1
был в запасе
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
18:00
Нант
1 : 3
Монако
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Монако
3
минуты: 1' - 90'