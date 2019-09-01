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Лента
Матч-центр
Моя команда
Мартин Харник
№22
Нападающий
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Команда
Гамбург
Гражданство
Австрия
Дата рождения
10 июня 1987 (32) года
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:30
Вердер
3 : 2
Аугсбург
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Вердер
3
Аугсбург
2
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Хоффенхайм
3 : 2
Вердер
90'
90'
90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
3
Вердер
2
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
Вердер
1 : 3
Фортуна
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Вердер
1
Фортуна
3
был в запасе