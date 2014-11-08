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Матч-центр
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Людовик Обраньяк
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы плей-офф
чемпионат европы групповой раунд
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
20:30
Вердер
2 : 0
Штутгарт
90'
90'
90'
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
20:30
минуты: 89' - 90'
Вердер
2
Штутгарт
0
минуты: 89' - 90'
1.11.2014
1 нояб. 2014
сб
17:30
Майнц
1 : 2
Вердер
1.11.2014
1 нояб. 2014
сб
17:30
минуты: 1' - 55'
Майнц
1
Вердер
2
минуты: 1' - 55'
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
19:30
Вольфсбург
2 : 1
Вердер
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
19:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Вердер
1
был в запасе
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
21:00
Вердер
0 : 3
Шальке-04
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
21:00
был в запасе
Вердер
0
Шальке-04
3
был в запасе
12.09.2014
12 сент. 2014
пт
21:30
Байер
3 : 3
Вердер
12.09.2014
12 сент. 2014
пт
21:30
был в запасе
Байер
3
Вердер
3
был в запасе
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
16:30
Герта
2 : 2
Вердер
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
16:30
был в запасе
Герта
2
Вердер
2
был в запасе