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Гарольд Гулон
№26
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
5.01.2011
5 янв. 2011
ср
23:00
Блэкберн
3 : 1
Ливерпуль
5.01.2011
5 янв. 2011
ср
23:00
минуты: 84' - 90'
Блэкберн
3
Ливерпуль
1
минуты: 84' - 90'
1.01.2011
1 янв. 2011
сб
18:00
Сандерленд
3 : 0
Блэкберн
1.01.2011
1 янв. 2011
сб
18:00
минуты: 85' - 90'
Сандерленд
3
Блэкберн
0
минуты: 85' - 90'
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
7 : 1
Блэкберн
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 28'
Манчестер Юнайтед
7
Блэкберн
1
минуты: 1' - 28'
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
16:30
Блэкберн
2 : 0
Астон Вилла
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
16:30
минуты: 72' - 90'
Блэкберн
2
Астон Вилла
0
минуты: 72' - 90'
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
18:00
Тоттенхэм
4 : 2
Блэкберн
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
18:00
был в запасе
Тоттенхэм
4
Блэкберн
2
был в запасе
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Блэкберн
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Блэкберн
2
был в запасе
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
18:00
Блэкберн
2 : 1
Уиган Атлетик
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
18:00
был в запасе
Блэкберн
2
Уиган Атлетик
1
был в запасе