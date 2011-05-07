Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Ульрих Раме
№16
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
7.05.2011
7 мая 2011
сб
20:00
Бордо
0 : 4
Сошо
7.05.2011
7 мая 2011
сб
20:00
был в запасе
Бордо
0
Сошо
4
был в запасе
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
22:00
Лилль
1 : 1
Бордо
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
22:00
был в запасе
Лилль
1
Бордо
1
был в запасе
9.04.2011
9 апр. 2011
сб
20:00
Бордо
0 : 0
Арль-Авиньон
9.04.2011
9 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Бордо
0
Арль-Авиньон
0
был в запасе
19.03.2011
19 марта 2011
сб
21:00
Валансьен
2 : 2
Бордо
19.03.2011
19 марта 2011
сб
21:00
был в запасе
Валансьен
2
Бордо
2
был в запасе
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
23:00
Бордо
3 : 0
Осер
71'
71'
71'
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
3
Осер
0
минуты: 1' - 90'
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
23:00
Лорьян
5 : 1
Бордо
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
23:00
минуты: 90' - 90'
Лорьян
5
Бордо
1
минуты: 90' - 90'
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
23:00
Марсель
2 : 1
Бордо
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
23:00
был в запасе
Марсель
2
Бордо
1
был в запасе
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
19:00
Сошо
1 : 1
Бордо
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
19:00
был в запасе
Сошо
1
Бордо
1
был в запасе
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
23:00
Бордо
0 : 0
Ренн
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
23:00
был в запасе
Бордо
0
Ренн
0
был в запасе