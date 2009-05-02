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Фабио Дос Сантос
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2008/2009
2.05.2009
2 мая 2009
сб
20:00
Валансьен
2 : 0
Лион
2.05.2009
2 мая 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Валансьен
2
Лион
0
минуты: 1' - 90'
24.04.2009
24 апр. 2009
пт
21:30
Лион
0 : 0
ПСЖ
24.04.2009
24 апр. 2009
пт
21:30
был в запасе
Лион
0
ПСЖ
0
был в запасе
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
22:00
Бордо
1 : 0
Лион
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
22:00
минуты: 87' - 90'
Бордо
1
Лион
0
минуты: 87' - 90'
8.02.2009
8 февр. 2009
вс
19:00
Ницца
1 : 3
Лион
8.02.2009
8 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Лион
3
минуты: 1' - 90'
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
23:00
Лион
1 : 1
Сент-Этьен
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Лион
1
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
23:00
Лион
0 : 0
Марсель
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
23:00
был в запасе
Лион
0
Марсель
0
был в запасе
6.12.2008
6 дек. 2008
сб
23:00
Нант
2 : 1
Лион
6.12.2008
6 дек. 2008
сб
23:00
был в запасе
Нант
2
Лион
1
был в запасе
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
21:00
Лион
0 : 0
Валансьен
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
21:00
был в запасе
Лион
0
Валансьен
0
был в запасе