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Патрик Фабиан
№30
Защитник
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Команда
Бохум
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
23.04.2010
23 апр. 2010
пт
21:30
Бохум
0 : 2
Штутгарт
23.04.2010
23 апр. 2010
пт
21:30
был в запасе
Бохум
0
Штутгарт
2
был в запасе
16.04.2010
16 апр. 2010
пт
21:30
Кельн
3 : 1
Бохум
16.04.2010
16 апр. 2010
пт
21:30
минуты: 1' - 55'
Кельн
3
Бохум
1
минуты: 1' - 55'
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
17:30
Герта
0 : 0
Бохум
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
17:30
был в запасе
Герта
0
Бохум
0
был в запасе
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
17:30
Бохум
2 : 2
Шальке-04
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
17:30
был в запасе
Бохум
2
Шальке-04
2
был в запасе
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
17:30
Боруссия
1 : 2
Бохум
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
1
Бохум
2
был в запасе
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
17:30
Ганновер-96
2 : 3
Бохум
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
17:30
был в запасе
Ганновер-96
2
Бохум
3
был в запасе
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
17:30
Бохум
1 : 5
Бавария
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
17:30
был в запасе
Бохум
1
Бавария
5
был в запасе
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
17:30
Штутгарт
1 : 1
Бохум
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
17:30
был в запасе
Штутгарт
1
Бохум
1
был в запасе
27.11.2009
27 нояб. 2009
пт
22:30
Бохум
0 : 0
Кельн
27.11.2009
27 нояб. 2009
пт
22:30
был в запасе
Бохум
0
Кельн
0
был в запасе
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
16:30
Бохум
1 : 1
Вольфсбург
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
16:30
был в запасе
Бохум
1
Вольфсбург
1
был в запасе