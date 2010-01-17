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Космин Мариус Контра
№11
Защитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2009/2010
2008/2009
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
19:00
Малага
1 : 0
Хетафе
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
19:00
был в запасе
Малага
1
Хетафе
0
был в запасе
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
22:00
Севилья
1 : 2
Хетафе
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
22:00
был в запасе
Севилья
1
Хетафе
2
был в запасе
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
Хетафе
2 : 1
Тенерифе
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
минуты: 85' - 90'
Хетафе
2
Тенерифе
1
минуты: 85' - 90'
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
18:00
Мальорка
3 : 1
Хетафе
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
18:00
был в запасе
Мальорка
3
Хетафе
1
был в запасе
4.10.2009
4 окт. 2009
вс
18:00
Хетафе
2 : 1
Осасуна
4.10.2009
4 окт. 2009
вс
18:00
минуты: 81' - 90'
Хетафе
2
Осасуна
1
минуты: 81' - 90'
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
20:00
Сарагоса
3 : 0
Хетафе
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
20:00
был в запасе
Сарагоса
3
Хетафе
0
был в запасе
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
22:55
Хетафе
3 : 1
Валенсия
86'
86'
86'
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
22:55
минуты: 72' - 90'
Хетафе
3
Валенсия
1
минуты: 72' - 90'
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
18:00
Альмерия
1 : 0
Хетафе
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
18:00
был в запасе
Альмерия
1
Хетафе
0
был в запасе