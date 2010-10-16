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Леонид Ковель
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
13:00
Томь
2 : 2
Сатурн
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
13:00
был в запасе
Томь
2
Сатурн
2
был в запасе
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
19:45
Сатурн
0 : 1
Локомотив
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
19:45
был в запасе
Сатурн
0
Локомотив
1
был в запасе
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
14:00
Зенит
6 : 1
Сатурн
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
14:00
был в запасе
Зенит
6
Сатурн
1
был в запасе
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
18:30
Сатурн
3 : 2
Динамо
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
18:30
был в запасе
Сатурн
3
Динамо
2
был в запасе
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
16:30
Спартак
2 : 1
Сатурн
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
16:30
был в запасе
Спартак
2
Сатурн
1
был в запасе
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
17:30
Сатурн
1 : 1
Крылья Советов
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
17:30
минуты: 83' - 90'
Сатурн
1
Крылья Советов
1
минуты: 83' - 90'
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
17:30
Рубин
2 : 0
Сатурн
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
17:30
минуты: 71' - 90'
Рубин
2
Сатурн
0
минуты: 71' - 90'
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
Ростов
1 : 0
Сатурн
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
минуты: 69' - 90'
Ростов
1
Сатурн
0
минуты: 69' - 90'
20.03.2010
20 марта 2010
сб
16:30
Сатурн
1 : 1
Сибирь
20.03.2010
20 марта 2010
сб
16:30
был в запасе
Сатурн
1
Сибирь
1
был в запасе