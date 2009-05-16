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Майк Роденберг
№17
Защитник
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Команда
Арминия
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
Боруссия
6 : 0
Арминия
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
6
Арминия
0
был в запасе
2.05.2009
2 мая 2009
сб
16:30
Арминия
2 : 2
Штутгарт
2.05.2009
2 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Арминия
2
Штутгарт
2
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:30
Энерги
2 : 1
Арминия
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:30
был в запасе
Энерги
2
Арминия
1
был в запасе
14.03.2009
14 марта 2009
сб
17:30
Карлсруэ
0 : 1
Арминия
14.03.2009
14 марта 2009
сб
17:30
был в запасе
Карлсруэ
0
Арминия
1
был в запасе
8.03.2009
8 марта 2009
вс
19:00
Арминия
0 : 0
Айнтрахт
8.03.2009
8 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Арминия
0
Айнтрахт
0
был в запасе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
Гамбург
2 : 0
Арминия
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Гамбург
2
Арминия
0
был в запасе
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
19:00
Вердер
1 : 2
Арминия
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Вердер
1
Арминия
2
был в запасе