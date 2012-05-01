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Жоао ди Сезаре Сисеру
№12
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
1.05.2012
1 мая 2012
вт
19:00
Кьево
0 : 0
Рома
1.05.2012
1 мая 2012
вт
19:00
был в запасе
Кьево
0
Рома
0
был в запасе
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
13:30
Рома
5 : 2
Новара
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
13:30
был в запасе
Рома
5
Новара
2
был в запасе
24.03.2012
24 марта 2012
сб
20:00
Милан
2 : 1
Рома
24.03.2012
24 марта 2012
сб
20:00
был в запасе
Милан
2
Рома
1
был в запасе
10.03.2012
10 марта 2012
сб
22:45
Палермо
0 : 1
Рома
10.03.2012
10 марта 2012
сб
22:45
был в запасе
Палермо
0
Рома
1
был в запасе
8.01.2012
8 янв. 2012
вс
17:00
Рома
2 : 0
Кьево
8.01.2012
8 янв. 2012
вс
17:00
был в запасе
Рома
2
Кьево
0
был в запасе
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
22:45
Наполи
1 : 3
Рома
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
22:45
был в запасе
Наполи
1
Рома
3
был в запасе
12.12.2011
12 дек. 2011
пн
22:45
Рома
1 : 1
Ювентус
12.12.2011
12 дек. 2011
пн
22:45
был в запасе
Рома
1
Ювентус
1
был в запасе
4.12.2011
4 дек. 2011
вс
17:00
Фиорентина
3 : 0
Рома
4.12.2011
4 дек. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 74'
Фиорентина
3
Рома
0
минуты: 1' - 74'
1.10.2011
1 окт. 2011
сб
19:00
Рома
3 : 1
Аталанта
1.10.2011
1 окт. 2011
сб
19:00
был в запасе
Рома
3
Аталанта
1
был в запасе
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
21:45
Рома
1 : 1
Сиена
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
21:45
минуты: 71' - 90'
Рома
1
Сиена
1
минуты: 71' - 90'