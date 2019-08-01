Атс Пурье
№11
Нападающий
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Команда
КуПС
Гражданство
Эстония
Дата рождения
3 авг. 1985 (34) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
1.08.2019 1 авг. 2019 чт 19:00
КуПС
0 : 0
Легия
1.08.2019 1 авг. 2019 чт 19:00
был в запасе
КуПС
0
Легия
0
был в запасе
25.07.2019 25 июля 2019 чт 22:00
Легия
1 : 0
КуПС
25.07.2019 25 июля 2019 чт 22:00
был в запасе
Легия
1
КуПС
0
был в запасе
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:30
Витебск
1 : 1
КуПС
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:30
был в запасе
Витебск
1
КуПС
1
был в запасе
11.07.2019 11 июля 2019 чт 19:00
КуПС
2 : 0
Витебск
11.07.2019 11 июля 2019 чт 19:00
был в запасе
КуПС
2
Витебск
0
был в запасе