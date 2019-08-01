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Матч-центр
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Атс Пурье
№11
Нападающий
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Команда
КуПС
Гражданство
Эстония
Дата рождения
3 авг. 1985 (34) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
19:00
КуПС
0 : 0
Легия
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
19:00
был в запасе
КуПС
0
Легия
0
был в запасе
25.07.2019
25 июля 2019
чт
22:00
Легия
1 : 0
КуПС
25.07.2019
25 июля 2019
чт
22:00
был в запасе
Легия
1
КуПС
0
был в запасе
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:30
Витебск
1 : 1
КуПС
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:30
был в запасе
Витебск
1
КуПС
1
был в запасе
11.07.2019
11 июля 2019
чт
19:00
КуПС
2 : 0
Витебск
11.07.2019
11 июля 2019
чт
19:00
был в запасе
КуПС
2
Витебск
0
был в запасе