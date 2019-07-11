Матч завершен
КуПС
Купио
2:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Витебск
Витебск
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 19:00 МСК
11.07.2019, 19:00 МСК
четверг
Составы
Запасные
10
Пурье
Атс Пурье
Витебск
мин
17
Чалов
Даниил Чалов
90
Запасные
28
Рыжков
Владислав Рыжков