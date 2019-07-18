Матч завершен
Витебск
Витебск
1:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
КуПС
Купио
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 21:30 МСК
18.07.2019, 21:30 МСК
четверг
Составы
Запасные
17
Чалов
Даниил Чалов
28
Рыжков
Владислав Рыжков
Запасные
10
Пурье
Атс Пурье