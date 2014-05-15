Александр Амисулашвили
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
Анжи
0 : 1
Крылья Советов
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
минуты: 1' - 90'
Анжи
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
10.05.2014 10 мая 2014 сб 14:15
Крылья Советов
0 : 4
Рубин
10.05.2014 10 мая 2014 сб 14:15
был в запасе
Крылья Советов
0
Рубин
4
был в запасе
3.05.2014 3 мая 2014 сб 18:00
Кубань
4 : 0
Крылья Советов
3.05.2014 3 мая 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
4
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
25.04.2014 25 апр. 2014 пт 18:00
Крылья Советов
2 : 2
Амкар
25.04.2014 25 апр. 2014 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Амкар
2
минуты: 1' - 90'
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 12:00
Томь
2 : 0
Крылья Советов
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
11.04.2014 11 апр. 2014 пт 18:30
Спартак
1 : 0
Крылья Советов
11.04.2014 11 апр. 2014 пт 18:30
минуты: 1' - 90'
Спартак
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
8.04.2014 8 апр. 2014 вт 18:00
Крылья Советов
1 : 1
Ахмат
8.04.2014 8 апр. 2014 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90'
5.04.2014 5 апр. 2014 сб 15:30
Крылья Советов
1 : 3
ЦСКА
5.04.2014 5 апр. 2014 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90'
15.03.2014 15 марта 2014 сб 12:30
Крылья Советов
0 : 2
Ростов
15.03.2014 15 марта 2014 сб 12:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Ростов
2
минуты: 1' - 90'
10.03.2014 10 марта 2014 пн 15:30
Локомотив
2 : 1
Крылья Советов
10.03.2014 10 марта 2014 пн 15:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
7.12.2013 7 дек. 2013 сб 12:30
Волга
1 : 2
Крылья Советов
7.12.2013 7 дек. 2013 сб 12:30
минуты: 1' - 90'
Волга
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90'
1.12.2013 1 дек. 2013 вс 15:00
Крылья Советов
1 : 0
Краснодар
1.12.2013 1 дек. 2013 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 15:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 15:00
минуты: 1' - 71'
Урал
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 71'
9.11.2013 9 нояб. 2013 сб 15:00
Крылья Советов
1 : 2
Динамо
9.11.2013 9 нояб. 2013 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
4.11.2013 4 нояб. 2013 пн 15:00
Ахмат
0 : 1
Крылья Советов
4.11.2013 4 нояб. 2013 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2013 25 окт. 2013 пт 18:00
Крылья Советов
2 : 2
Волга
25.10.2013 25 окт. 2013 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Волга
2
минуты: 1' - 90'
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 14:45
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 14:45
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90'
5.10.2013 5 окт. 2013 сб 15:00
Крылья Советов
2 : 2
Локомотив
5.10.2013 5 окт. 2013 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Локомотив
2
минуты: 1' - 90'
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 12:30
Динамо
2 : 0
Крылья Советов
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 12:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 17:15
Крылья Советов
1 : 4
Зенит
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 17:15
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Зенит
4
минуты: 1' - 90'
Показать все игры