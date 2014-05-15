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Александр Амисулашвили
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
Анжи
0 : 1
Крылья Советов
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Анжи
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
10.05.2014
10 мая 2014
сб
14:15
Крылья Советов
0 : 4
Рубин
10.05.2014
10 мая 2014
сб
14:15
был в запасе
Крылья Советов
0
Рубин
4
был в запасе
3.05.2014
3 мая 2014
сб
18:00
Кубань
4 : 0
Крылья Советов
3.05.2014
3 мая 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
4
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
25.04.2014
25 апр. 2014
пт
18:00
Крылья Советов
2 : 2
Амкар
25.04.2014
25 апр. 2014
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Амкар
2
минуты: 1' - 90'
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
12:00
Томь
2 : 0
Крылья Советов
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
11.04.2014
11 апр. 2014
пт
18:30
Спартак
1 : 0
Крылья Советов
11.04.2014
11 апр. 2014
пт
18:30
минуты: 1' - 90'
Спартак
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
8.04.2014
8 апр. 2014
вт
18:00
Крылья Советов
1 : 1
Ахмат
8.04.2014
8 апр. 2014
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90'
5.04.2014
5 апр. 2014
сб
15:30
Крылья Советов
1 : 3
ЦСКА
5.04.2014
5 апр. 2014
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90'
15.03.2014
15 марта 2014
сб
12:30
Крылья Советов
0 : 2
Ростов
15.03.2014
15 марта 2014
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Ростов
2
минуты: 1' - 90'
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:30
Локомотив
2 : 1
Крылья Советов
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
7.12.2013
7 дек. 2013
сб
12:30
Волга
1 : 2
Крылья Советов
7.12.2013
7 дек. 2013
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Волга
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90'
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
15:00
Крылья Советов
1 : 0
Краснодар
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
15:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 71'
Урал
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 71'
9.11.2013
9 нояб. 2013
сб
15:00
Крылья Советов
1 : 2
Динамо
9.11.2013
9 нояб. 2013
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
4.11.2013
4 нояб. 2013
пн
15:00
Ахмат
0 : 1
Крылья Советов
4.11.2013
4 нояб. 2013
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
18:00
Крылья Советов
2 : 2
Волга
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Волга
2
минуты: 1' - 90'
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
14:45
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
14:45
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90'
5.10.2013
5 окт. 2013
сб
15:00
Крылья Советов
2 : 2
Локомотив
5.10.2013
5 окт. 2013
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Локомотив
2
минуты: 1' - 90'
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
12:30
Динамо
2 : 0
Крылья Советов
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
12:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
17:15
Крылья Советов
1 : 4
Зенит
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
17:15
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Зенит
4
минуты: 1' - 90'
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