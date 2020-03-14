Владимир Гранат
№14
Защитник
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Команда
Рубин
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 марта 1987 (33) года
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.03.2020 14 марта 2020 сб 19:00
Арсенал
0 : 1
Рубин
14.03.2020 14 марта 2020 сб 19:00
был в запасе
Арсенал
0
Рубин
1
был в запасе
8.03.2020 8 марта 2020 вс 14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
8.03.2020 8 марта 2020 вс 14:00
был в запасе
Рубин
0
Крылья Советов
1
был в запасе
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 14:00
Оренбург
2 : 1
Рубин
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 14:00
был в запасе
Оренбург
2
Рубин
1
был в запасе
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 14:00
Рубин
0 : 3
Сочи
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 14:00
был в запасе
Рубин
0
Сочи
3
был в запасе
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 14:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 14:00
был в запасе
Рубин
1
Арсенал
0
был в запасе