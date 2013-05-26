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Томислав Дуймович
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
чемпионат европы групповой раунд
испания. примера
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010
2009
26.05.2013
26 мая 2013
вс
12:30
Локомотив
2 : 1
Мордовия
26.05.2013
26 мая 2013
вс
12:30
был в запасе
Локомотив
2
Мордовия
1
был в запасе
18.05.2013
18 мая 2013
сб
16:00
Мордовия
1 : 1
Ахмат
18.05.2013
18 мая 2013
сб
16:00
минуты: 59' - 90'
Мордовия
1
Ахмат
1
минуты: 59' - 90'
10.05.2013
10 мая 2013
пт
16:30
Рубин
2 : 1
Мордовия
10.05.2013
10 мая 2013
пт
16:30
минуты: 1' - 41'
Рубин
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 41'
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
12:30
Динамо
3 : 1
Мордовия
81'
81'
81'
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
3
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
12:30
Мордовия
1 : 3
Волга
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Волга
3
минуты: 1' - 90'
8.04.2013
8 апр. 2013
пн
18:00
Мордовия
0 : 0
Краснодар
44'
44'
44'
8.04.2013
8 апр. 2013
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 90'
30.03.2013
30 марта 2013
сб
15:00
Крылья Советов
0 : 2
Мордовия
49'
49'
49'
30.03.2013
30 марта 2013
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
17.03.2013
17 марта 2013
вс
19:15
Зенит
1 : 0
Мордовия
17.03.2013
17 марта 2013
вс
19:15
минуты: 1' - 79'
Зенит
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 79'
10.03.2013
10 марта 2013
вс
15:30
Мордовия
2 : 0
Анжи
10.03.2013
10 марта 2013
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
9.12.2012
9 дек. 2012
вс
15:00
ЦСКА
2 : 1
Мордовия
9.12.2012
9 дек. 2012
вс
15:00
минуты: 1' - 52'
ЦСКА
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 52'
3.12.2012
3 дек. 2012
пн
17:00
Мордовия
1 : 1
Амкар
3.12.2012
3 дек. 2012
пн
17:00
был в запасе
Мордовия
1
Амкар
1
был в запасе
23.11.2012
23 нояб. 2012
пт
18:00
Ростов
2 : 0
Мордовия
61'
61'
61'
23.11.2012
23 нояб. 2012
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
15:00
Мордовия
0 : 3
Кубань
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
15:00
минуты: 83' - 90'
Мордовия
0
Кубань
3
минуты: 83' - 90'
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
15:00
Ахмат
2 : 1
Мордовия
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
15:00
минуты: 1' - 46'
Ахмат
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 46'
3.11.2012
3 нояб. 2012
сб
17:00
Мордовия
1 : 3
Рубин
3.11.2012
3 нояб. 2012
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Рубин
3
минуты: 1' - 90'
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
12:45
Спартак
2 : 0
Мордовия
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
12:45
минуты: 1' - 62'
Спартак
2
Мордовия
0
минуты: 1' - 62'
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:45
Мордовия
1 : 2
Динамо
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:45
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
Краснодар
6 : 1
Мордовия
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
минуты: 83' - 90'
Краснодар
6
Мордовия
1
минуты: 83' - 90'
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
18:30
Мордовия
2 : 3
Крылья Советов
36'
36'
36'
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
18:30
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Крылья Советов
3
минуты: 1' - 90'
31.08.2012
31 авг. 2012
пт
18:00
Мордовия
0 : 3
Зенит
68'
68'
68'
31.08.2012
31 авг. 2012
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
0
Зенит
3
минуты: 1' - 90'
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