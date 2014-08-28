Сплит

Сплит
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Хорватия
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Зоран Вулич
З. Вулич
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Результаты
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 21:30
Торино
1 : 0
Сплит
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 21:30
4 раунд
Торино
1
Сплит
0
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 21:30
Сплит
0 : 0
Торино
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 21:30
4 раунд
Сплит
0
Торино
0
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
07.08.2014 07 авг. 2014 чт 19:00
Черноморец
0 : 0
Сплит
07.08.2014 07 авг. 2014 чт 19:00
3 раунд
Черноморец
0
Сплит
0
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
31.07.2014 31 июля 2014 чт 21:00
Сплит
2 : 0
Черноморец
31.07.2014 31 июля 2014 чт 21:00
3 раунд
Сплит
2
Черноморец
0
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
24.07.2014 24 июля 2014 чт 16:30
Хапоэль
0 : 0
Сплит
24.07.2014 24 июля 2014 чт 16:30
2 раунд
Хапоэль
0
Сплит
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
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