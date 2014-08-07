Черноморец

Одесса
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Украина
Стадион
Черноморец
Тренер
Александр Бабич
А. Бабич
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Результаты
07.08.2014 07 авг. 2014 чт 19:00
Черноморец
0 : 0
Сплит
07.08.2014 07 авг. 2014 чт 19:00
3 раунд
Черноморец
0
Сплит
0
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
31.07.2014 31 июля 2014 чт 21:00
Сплит
2 : 0
Черноморец
31.07.2014 31 июля 2014 чт 21:00
3 раунд
Сплит
2
Черноморец
0
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
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