Александр Васильев
№17
Нападающий
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Команда
Нефтехимик
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 11:00
Сибирь
2 : 1
Нефтехимик
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 11:00
минуты: 1' - 64'
Сибирь
2
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 64'
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 14:00
Нефтехимик
0 : 0
Балтика
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 14:00
минуты: 1' - 75'
Нефтехимик
0
Балтика
0
минуты: 1' - 75'
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 15:00
Химки
3 : 2
Нефтехимик
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 15:00
минуты: 70' - 90'
Химки
3
Нефтехимик
2
минуты: 70' - 90'
5.11.2016 5 нояб. 2016 сб 9:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Нефтехимик
5.11.2016 5 нояб. 2016 сб 9:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Нефтехимик
0
был в запасе
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 13:30
Тамбов
0 : 0
Нефтехимик
3'
3'
3'
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 13:30
минуты: 1' - 70'
Тамбов
0
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 70'
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 16:00
Тосно
4 : 2
Нефтехимик
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 16:00
был в запасе
Тосно
4
Нефтехимик
2
был в запасе
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 12:00
Луч
1 : 0
Нефтехимик
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 12:00
минуты: 76' - 90'
Луч
1
Нефтехимик
0
минуты: 76' - 90'
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 15:00
Нефтехимик
1 : 2
Факел
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 15:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Факел
2
был в запасе
3.09.2016 3 сент. 2016 сб 18:30
Спартак-Нальчик
3 : 2
Нефтехимик
3.09.2016 3 сент. 2016 сб 18:30
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
3
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 90'
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 18:00
Нефтехимик
1 : 4
Кубань
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 18:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Кубань
4
был в запасе
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 18:00
Волгарь
3 : 0
Нефтехимик
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 18:00
был в запасе
Волгарь
3
Нефтехимик
0
был в запасе
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 18:00
Нефтехимик
1 : 0
Мордовия
77'
77'
77'
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 18:00
минуты: 75' - 90'
Нефтехимик
1
Мордовия
0
минуты: 75' - 90'
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 19:00
Зенит-2
2 : 2
Нефтехимик
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 19:00
минуты: 86' - 90'
Зенит-2
2
Нефтехимик
2
минуты: 86' - 90'
6.08.2016 6 авг. 2016 сб 18:00
Нефтехимик
0 : 1
Сибирь
6.08.2016 6 авг. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 57'
Нефтехимик
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 57'
31.07.2016 31 июля 2016 вс 19:00
Балтика
0 : 0
Нефтехимик
31.07.2016 31 июля 2016 вс 19:00
минуты: 1' - 55'
Балтика
0
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 55'
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:00
Нефтехимик
1 : 0
Химки
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:00
минуты: 1' - 63'
Нефтехимик
1
Химки
0
минуты: 1' - 63'
23.07.2016 23 июля 2016 сб 16:00
Динамо
3 : 1
Нефтехимик
23.07.2016 23 июля 2016 сб 16:00
минуты: 1' - 61'
Динамо
3
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 61'