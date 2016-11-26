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Александр Васильев
№17
Нападающий
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Команда
Нефтехимик
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
11:00
Сибирь
2 : 1
Нефтехимик
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
11:00
минуты: 1' - 64'
Сибирь
2
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 64'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
14:00
Нефтехимик
0 : 0
Балтика
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
14:00
минуты: 1' - 75'
Нефтехимик
0
Балтика
0
минуты: 1' - 75'
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
15:00
Химки
3 : 2
Нефтехимик
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
15:00
минуты: 70' - 90'
Химки
3
Нефтехимик
2
минуты: 70' - 90'
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
9:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Нефтехимик
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
9:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Нефтехимик
0
был в запасе
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:30
Тамбов
0 : 0
Нефтехимик
3'
3'
3'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:30
минуты: 1' - 70'
Тамбов
0
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 70'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:00
Тосно
4 : 2
Нефтехимик
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:00
был в запасе
Тосно
4
Нефтехимик
2
был в запасе
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
12:00
Луч
1 : 0
Нефтехимик
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
12:00
минуты: 76' - 90'
Луч
1
Нефтехимик
0
минуты: 76' - 90'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:00
Нефтехимик
1 : 2
Факел
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Факел
2
был в запасе
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
18:30
Спартак-Нальчик
3 : 2
Нефтехимик
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
3
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 90'
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
Нефтехимик
1 : 4
Кубань
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Кубань
4
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
18:00
Волгарь
3 : 0
Нефтехимик
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
18:00
был в запасе
Волгарь
3
Нефтехимик
0
был в запасе
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
18:00
Нефтехимик
1 : 0
Мордовия
77'
77'
77'
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
18:00
минуты: 75' - 90'
Нефтехимик
1
Мордовия
0
минуты: 75' - 90'
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
19:00
Зенит-2
2 : 2
Нефтехимик
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
19:00
минуты: 86' - 90'
Зенит-2
2
Нефтехимик
2
минуты: 86' - 90'
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
18:00
Нефтехимик
0 : 1
Сибирь
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 57'
Нефтехимик
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 57'
31.07.2016
31 июля 2016
вс
19:00
Балтика
0 : 0
Нефтехимик
31.07.2016
31 июля 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 55'
Балтика
0
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 55'
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:00
Нефтехимик
1 : 0
Химки
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:00
минуты: 1' - 63'
Нефтехимик
1
Химки
0
минуты: 1' - 63'
23.07.2016
23 июля 2016
сб
16:00
Динамо
3 : 1
Нефтехимик
23.07.2016
23 июля 2016
сб
16:00
минуты: 1' - 61'
Динамо
3
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 61'