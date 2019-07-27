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Азамат Засеев
№13
Полузащитник
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Команда
Уфа
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 апр. 1988 (32) года
Рост
179
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
россия. кубок
россия. фнл
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
27.07.2019
27 июля 2019
сб
14:00
Уфа
2 : 1
Крылья Советов
27.07.2019
27 июля 2019
сб
14:00
был в запасе
Уфа
2
Крылья Советов
1
был в запасе
20.07.2019
20 июля 2019
сб
14:00
Уфа
2 : 3
Краснодар
20.07.2019
20 июля 2019
сб
14:00
минуты: 84' - 90'
Уфа
2
Краснодар
3
минуты: 84' - 90'
13.07.2019
13 июля 2019
сб
16:30
Урал
3 : 2
Уфа
13.07.2019
13 июля 2019
сб
16:30
был в запасе
Урал
3
Уфа
2
был в запасе