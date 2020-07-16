Азамат Засеев
№13
Полузащитник
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Команда
Алания
Возраст
33
Рост
179
Вес
69
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Правило «Не сиди на мяче – яйцом будет» − это миф. Мы спросили у производителей и футболистов: смысл только в этикете
#Футбол
16 июля 2020, 13:00