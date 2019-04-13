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Игорь Денисов
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 мая 1984 (36) лет
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. фнл
отборочные матчи к че-2016
лига европы квалификация
чемпионат европы групповой раунд
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
19:30
Ахмат
1 : 3
Локомотив
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
19:30
был в запасе
Ахмат
1
Локомотив
3
был в запасе
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
19:00
Локомотив
1 : 1
Зенит
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Локомотив
1
Зенит
1
был в запасе
30.03.2019
30 марта 2019
сб
14:00
Динамо
0 : 1
Локомотив
30.03.2019
30 марта 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 54'
Динамо
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 54'
2.03.2019
2 марта 2019
сб
16:30
Локомотив
2 : 2
Крылья Советов
49'
49'
49'
2.03.2019
2 марта 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90'
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
17:30
Локомотив
2 : 1
Оренбург
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
17:30
минуты: 1' - 75'
Локомотив
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 75'
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
19:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
13'
13'
13'
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 46'
Спартак
2
Локомотив
1
минуты: 1' - 46'
23.11.2018
23 нояб. 2018
пт
20:30
Локомотив
1 : 2
Урал
23.11.2018
23 нояб. 2018
пт
20:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Урал
2
минуты: 1' - 90'
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:30
Рубин
0 : 0
Локомотив
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:30
был в запасе
Рубин
0
Локомотив
0
был в запасе
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
14:00
Локомотив
3 : 1
Арсенал
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
3
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:00
Енисей
0 : 3
Локомотив
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Локомотив
3
минуты: 1' - 90'
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
20:30
Локомотив
2 : 1
Ростов
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
20:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
19:00
ЦСКА
0 : 1
Локомотив
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:30
Зенит
5 : 3
Локомотив
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Зенит
5
Локомотив
3
минуты: 1' - 90'
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
19:30
Локомотив
1 : 1
Динамо
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
19:00
Краснодар
2 : 1
Локомотив
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
2
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
Локомотив
2 : 1
Анжи
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Анжи
1
минуты: 1' - 90'
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
Крылья Советов
0 : 1
Локомотив
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
14:00
Оренбург
1 : 0
Локомотив
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
19:00
Локомотив
0 : 0
Спартак
60'
60'
60'
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
0
Спартак
0
минуты: 1' - 90'
30.07.2018
30 июля 2018
пн
18:00
Уфа
0 : 0
Локомотив
30.07.2018
30 июля 2018
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'