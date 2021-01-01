Игорь Денисов
№27
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
176
Вес
70
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Статистика
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«Отказался от алкоголя – никого из друзей не осталось». Главное из интервью Денисова – о жизни во время и после футбола
#Игорь Денисов
15 марта, 20:45