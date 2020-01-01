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Лента
Матч-центр
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Палермо
Палермо
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Сайт
Страна
Италия
Стадион
Ренцо Барбера
Тренер
Диего Бортолуцци
Д. Бортолуцци
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
италия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
58
Себастьян Бреза
С. Бреза
Вра
22
0
0
0
0
0
1
игроков
1
Всего
игроков
1
вратарь
0
защитников
0
полузащитников
0
нападающийов