Мексика
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Хуан Карлос Осорио
Х. Осорио
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Битвы США и Мексики – острая классика. Там бывали и драки, и провокации. А вокруг них – приколы от бедных островных стран
#Золотой Кубок КОНКАКАФ
08 июля 2019, 06:07
Почему в Кубке Южной Америки играют то Мексика и США, то азиатские страны? Это разве нормально?
#Кубок Америки
13 июня 2019, 20:32
# новости спорта
Чемпионат Мексики завершен досрочно. В высшую лигу никто не попадет 6 сезонов
26 апреля 2020, 14:15