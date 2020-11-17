Гана
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Авраам Грант
А. Грант
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Самое безумное видео дня. Диктор на ганском ТВ произносит названия английских клубов. И очень страдает!
#Гана
17 ноября 2020, 17:26
9 лет назад стартовал ЧМ-2010. Фотохроника турнира
#ЧМ-2010
11 июня 2019, 17:21