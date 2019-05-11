Зенит-2 - Мордовия: 11 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
Маркин 71
3:1

Зенит-2 - Мордовия: 11 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
11 мая 2019, 14:00 МСК
11.05.2019, 14:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Зенит-2
мин
-
Маркин
Михаил Маркин
71'
71'
90

События

Матч окончен 3:1
ГОЛ! 1:0
Михаил Маркин
71'

Прошлые матчи

11.05.2019 11 мая 2019 сб 14:00
Зенит-2
3 : 1
Мордовия
11.05.2019 11 мая 2019 сб 14:00
Зенит-2
3
Мордовия
1
24.10.2018 24 окт. 2018 ср 18:00
Мордовия
1 : 0
Зенит-2
24.10.2018 24 окт. 2018 ср 18:00
Мордовия
1
Зенит-2
0
06.05.2017 06 мая 2017 сб 17:00
Зенит-2
3 : 1
Мордовия
06.05.2017 06 мая 2017 сб 17:00
Зенит-2
3
Мордовия
1
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 15:00
Мордовия
2 : 2
Зенит-2
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 15:00
Мордовия
2
Зенит-2
2

Новости

Француз Ле Таллек получил гражданство РФ – хотя отыграл в России всего полтора года. Главный вопрос: попадет ли в сборную?
#Дамьен Ле Таллек
09 октября 2020, 14:28
«Это не футбол, а водное поло». Сильные дожди испортили поле в Хабаровске на матче ФНЛ
#СКА-Хабаровск
14 августа 2019, 21:01
# Новости матча
Директор «Мордовии» подтвердил: клуб лишится профессионального статуса и не сыграет в ПФЛ
05 августа 2020, 10:42