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Зенит-2 VS Мордовия
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Зенит-2 - Мордовия: 11 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
Маркин 71
3:1
Зенит-2 - Мордовия: 11 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 36 тур
ФНЛ,
36 тур
Россия
11 мая 2019, 14:00 МСК
11.05.2019, 14:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Зенит-2
мин
-
Маркин
Михаил Маркин
71'
71'
90
События
Матч окончен 3:1
ГОЛ! 1:0
Михаил Маркин
71'
Прошлые матчи
11.05.2019
11 мая 2019
сб
14:00
Зенит-2
3 : 1
Мордовия
11.05.2019
11 мая 2019
сб
14:00
Зенит-2
3
Мордовия
1
24.10.2018
24 окт. 2018
ср
18:00
Мордовия
1 : 0
Зенит-2
24.10.2018
24 окт. 2018
ср
18:00
Мордовия
1
Зенит-2
0
06.05.2017
06 мая 2017
сб
17:00
Зенит-2
3 : 1
Мордовия
06.05.2017
06 мая 2017
сб
17:00
Зенит-2
3
Мордовия
1
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
15:00
Мордовия
2 : 2
Зенит-2
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
15:00
Мордовия
2
Зенит-2
2
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