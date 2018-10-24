Мордовия - Зенит-2: 24 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Мордовия
Саранск
Ятченко 30
1:0

Мордовия - Зенит-2: 24 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
24 окт. 2018, 18:00 МСК
24.10.2018, 18:00 МСК
среда
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Составы

Мордовия
мин
-
Ятченко
Евгений Ятченко
30'
30'
90
-
Обухов
Владимир Обухов
90
-
Петров
Илья Петров
90
-
Дворецков
Филипп Дворецков
90
Зенит-2
мин
-
Терентьев
Денис Терентьев
90

События

Матч окончен 1:0
Желтая карточка
Филипп Дворецков
83'
82'
Желтая карточка
Денис Терентьев
Желтая карточка
Владимир Обухов
79'
Желтая карточка
Илья Петров
56'
ГОЛ! 1:0
Евгений Ятченко
30'

Прошлые матчи

11.05.2019 11 мая 2019 сб 14:00
Зенит-2
3 : 1
Мордовия
11.05.2019 11 мая 2019 сб 14:00
Зенит-2
3
Мордовия
1
24.10.2018 24 окт. 2018 ср 18:00
Мордовия
1 : 0
Зенит-2
24.10.2018 24 окт. 2018 ср 18:00
Мордовия
1
Зенит-2
0
06.05.2017 06 мая 2017 сб 17:00
Зенит-2
3 : 1
Мордовия
06.05.2017 06 мая 2017 сб 17:00
Зенит-2
3
Мордовия
1
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 15:00
Мордовия
2 : 2
Зенит-2
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 15:00
Мордовия
2
Зенит-2
2

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