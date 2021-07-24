Волгарь - Нефтехимик: 24 июля 2021 смотреть онлайн

Волгарь
Астрахань
-:-

Волгарь - Нефтехимик: 24 июля 2021 смотреть онлайн

Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
24 июля 2021, -:- МСК
24.07.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Волгарь
мин
-
Хомуха
Иван Хомуха
-
Бердников
Алексей Бердников
-
Агаларов
Гамид Агаларов
Главный тренер
Виталий Панов
Нефтехимик
мин
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
94
Первушин
Федор Первушин
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
37
Юшин
Александр Юшин
4
Семенов
Андрей Семенов
44
Калугин
Никита Калугин
95
Петров
Илья Петров
97
Котик
Артем Котик
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
29
Денисов
Роман Денисов
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
-
88
Артемчук
Максим Артемчук
-
Главный тренер
Кирилл Новиков

Прошлые матчи

28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
Нефтехимик
1 : 1
Волгарь
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
Нефтехимик
1
Волгарь
1
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
Волгарь
3 : 1
Нефтехимик
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
Волгарь
3
Нефтехимик
1
19.03.2017 19 марта 2017 вс 14:00
Нефтехимик
2 : 0
Волгарь
19.03.2017 19 марта 2017 вс 14:00
Нефтехимик
2
Волгарь
0
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 18:00
Волгарь
3 : 0
Нефтехимик
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 18:00
Волгарь
3
Нефтехимик
0
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 18:00
Нефтехимик
3 : 1
Волгарь
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 18:00
Нефтехимик
3
Волгарь
1
07.08.2012 07 авг. 2012 вт 19:00
Волгарь
1 : 1
Нефтехимик
07.08.2012 07 авг. 2012 вт 19:00
Волгарь
1
Нефтехимик
1

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